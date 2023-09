Ana Paula deixa cargo na Segov para assumir diretoria da Escola de Governo

Nomeada em janeiro, Ana Paula Martins Pereira de Assunção, esposa de Juvenal de Assunção Neto (PSDB), ex-prefeito de Nova Alvorada do Sul e a agora assessor especial no Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS), deixa o cargo comissionado na Segov.



Ana Paula assume a função de diretora-presidente da Fundação Escola de Governo de Mato Grosso do Sul, no lugar de Antonio José Angelo Motti que foi exonerado para ser Secretário-Executivo da Secretaria-Executiva de Orientação e Defesa do Consumidor, no lugar de Nilza Emy Yamasaki.



