Anac autoriza o funcionamento de nova companhia aérea no país

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) autorizou, nesta sexta-feira (28), o funcionamento da Avion Express Brasil, subsidiária da empresa Avia Solutions, que oferecerá um modelo inédito no país, que é a prestação de serviços para outras companhias do setor.

O serviço, que já é ofertado pela empresa controladora da Avion Express Brasil em outros países, é conhecido pela sigla ACMI (do inglês, aeronave, tripulação, manutenção e seguro), onde a empresa contratada arrenda a outras companhias, por um período pré-determinado, aeronaves, comissários, pilotos, além de responder pela manutenção dos aviões e pagamento de seguros.

A empresa contratante, no entanto, ainda ficará responsável pela comercialização das passagens e arca com os custos operacionais, como combustível, taxas aeroportuárias e outras tarifas.

“Esse modelo de negócio possibilita otimizar a capacidade das companhias aéreas, permitindo que [estas] ampliem suas operações temporariamente em períodos de alta demanda, como férias e eventos especiais, além de garantir a continuidade do serviço em casos de indisponibilidade de aeronaves”, disse a Anac em nota.

A Avion Express celebrou a obtenção do Certificado de Operador Aéreo (COA), o documento que comprova autorização para operar em território brasileiro. “Com a aprovação do certificado, já em vigor, a Avion Express Brasil está pronta para iniciar as operações comerciais no primeiro trimestre de 2025, implantando até dez aeronaves da família Airbus A320 até o final do ano”, informou a empresa em nota.

