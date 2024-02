ANAC inicia implementação de novo Programa de Qualidade para escolas de aviação

A Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) deu início à implementação do Programa de Qualidade na Instrução (PQI), que tem como objetivo melhorar os cursos teóricos de prático para piloto privado e mecânico de manutenção aeronáutica.

Com o objetivo de futuramente contemplar todos os cursos de formação para pessoal da aviação civil, o programa norteia os critérios mínimos estipulados em regulamentos e ranqueia tais treinamentos, garantindo uma maior facilidade na identificação de pontos que devem ser melhorados por escolas e centros de ensino.

A classificação será feita por meio de estrelas, dadas para cada critério atendido, permitindo um panorama geral ao público se os cursos em questão estão cumprindo com o mínimo de qualidade estipulado pela Agência.

A disponibilização do sistema aos Centros de Instrução de Aviação Civil (CIAC) ocorrerá de forma gradativa e individual, e no primeiro momento, avalia apenas os cursos teóricos de prático para piloto privado (PP) e mecânico de manutenção aeronáutica (MMA).

