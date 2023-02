Anderson Torres é multado pelo Ibama por criação irregular de aves

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) multou em R$ 54 mil o ex-ministro da Justiça Anderson Torres por criação irregular de aves. Órgão encontrou 60 aves na residência de Torres durante operação nesta sexta-feira (24).

Em entrevista ao portal UOL, o presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho, afirmou que as inconsistências encontradas no sistema sobre o ex-ministro podem ser indicativas de negociação ilegal das aves.

“Uma das coisas que chamou a atenção dos técnicos é que existe um limite de troca de criadouro de animais. Isso indica que ele pode estar comercializando essas aves. Tem um limite de aves que podem ser transacionadas e houve uma movimentação muito maior”, comentou.

Na residência do ex-ministro, equipes do Instituto Brasília Ambiental (Ibram) e Ibama encontraram 60 aves entre elas, das espécies Curió, Azulão e Bicudo, a última, que segundo Agostinho, se encontra em extinção, mas pode ser criada legalmente.

Um dos pássaros apresentava uma cicatriz em sua pata, que segundo o presidente do órgão, indica que sua pata foi quebrada com ele ainda adulto para colocar a anilha de identificação, processo que é feito legalmente com a ave ainda filhote, quando os ossos ainda não se calcificaram completamente.

A base de dados sobre o cadastro dos pássaros não batia com o que foi encontrado na casa de Torres, com alguns dos animais registrados em seu nome nem mesmo estando no local. Torres deverá apresentar as aves ao Ibama.

Agostinho afirmou que a investigação contra ao ex-ministro surgiu por coincidência, já que vários criadores foram alvos da operação.

“As investigações não eram focadas nele. Estamos visitando vários criadores cadastrados e que apareceram em uma ação de inteligência. E o nome dele surgiu”, explicou.

Anderson Torres foi autuado por irregularidades como utilizar animais em desacordo com a autorização existente, por inserir dados falsos no sistema e por mutilação. Defesa do ex-ministro disse que irá recorrer da autuação.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui . E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também