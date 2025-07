Andressa Urach anuncia novo conteúdo adulto com participação da ex-sogra e do pai

A criadora de conteúdo adulto Andressa Urach voltou a surpreender o público ao divulgar um novo vídeo para seus canais 18+, desta vez com uma participação inusitada: sua ex-sogra, Bia Black, e seu pai, Carlos Urach.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Andressa brincou com a repercussão que costuma causar. “Você já ouviu falar que a próxima notícia da Andressa Urach é sempre a pior”, disse a influenciadora, apresentando os dois convidados.

Bia Black também apareceu nas imagens, apresentando-se como “a ex-sogra da Andressa Urach”. A surpresa maior ficou por conta da participação do pai de Andressa, que apareceu no vídeo dizendo: “Oi. Eu sou Carlos Urach, pai da Andressa Urach”.

A influenciadora garantiu que o conteúdo é real e destacou: “É isso mesmo que você pensou. Gravamos algo que ninguém imaginava”.

O anúncio provocou reação mista nas redes sociais, com críticas à escolha da produtora de conteúdo, além de muita desconfiança. Muitos internautas acreditam que a situação pode ser apenas uma estratégia de marketing para gerar buzz.

Até o momento, Andressa Urach não comentou oficialmente as críticas nem confirmou detalhes sobre o lançamento do vídeo.

Your browser does not support HTML5 video.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também