A modelo de conteúdo adulto Andressa Urach passou por duas cirurgias estéticas para mudar o seu corpo recentemente, uma delas, considerada por alguns internautas como a mais "drástica", foi para a retirada de costelas.

Em seu Instagram, Urach deu mais detalhes sobre o procedimento e mostrou para os internautas os ossos fora do seu corpo. "Que linda minhas costelinhas", dizia a legenda da foto com os ossos.

Em entrevista à Quem, a modelo explicou que sempre teve o sonho de ter a cintura fina. “Sou muito vaidosa e sempre tive o sonho de ter a cintura ainda mais fina. Tenho 72 centímetros [de circunferência na cintura] e, com essa cirurgia, existe a possibilidade de diminuir de seis até 18 centímetros”, afirmou.

Além da retirada dos ossos, a modelo também colocou silicone e fez uma lipoaspiração.

