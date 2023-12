Aneel autoriza e Brasil vai voltar a comprar energia da Venezuela

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira (19) a retomada da importação de energia elétrica da Venezuela, com uso da Conta de Consumo de Combustíveis (CCC), para atendimento aos consumidores de Roraima.

A medida foi necessária para que o Brasil pudesse voltar com suas operações junto do país vizinho, interrompidas quatro anos atrás durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, decisão que levou consumidores de Roraima a dependerem, exclusivamente, de geração local de termelétricas a diesel.

O acordo anterior foi vigente de 2001 a 2019, ano em que o governo anterior optou por suspender o fornecimento, quando ainda faltavam dois anos para o encerramento do contrato.

Segundo a proposta do governo, a importação de energia venezuelana só acontecerá caso o valor seja inferior aos custos com a produção de energia a diesel.

De acordo com informações da comercializadora Âmbar, do grupo J&F, a única empresa habilitada para a importação de energia da Venezuela, ela custará um preço médio 50% inferior ao atualmente pago pelos consumidores para abastecer o estado.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também