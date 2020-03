Aneel suspende cortes de energia, anuncia Reinaldo

O governador Reinaldo Azambuja anunciou, durante entrevista ao Cidade Alerta MS, nesta terça-feira (24), que a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) determinou a suspensão de cortes de energia em Mato Grosso do Sul.

A decisão era esperada pela população depois das medidas adotadas pelo poder público para evitar a proliferação do novo coronavírus. Consultada, a Energisa havia informado que a decisão dependia de outros setores. “Solicitamos a Aneel, falamos com o presidente da suspensão. Agora a tarde foi decidido, está proibido o corte nas residências na cidade e na zona rural. As outras categorias como, indústria e comércio têm uma tratativa de caso a caso”, disse o governador.

A medida, segundo o governador, valerá pelos próximos noventa dias. A resolução deve ser publicada nesta quarta-feira (25).

Posicionamento da Energisa

“A Energisa informa que está analisando as medidas anunciadas nesta terça-feira pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). A empresa considera de extrema relevância o posicionamento do regulador nesse momento crítico que o país e a sociedade atravessam.

Esse é um momento de profundas mudanças para a sociedade, no qual o espírito comunitário se torna ainda mais relevante. A empresa ressalta que está dedicada em manter o fornecimento de energia para seus mais de 7,8 milhões de clientes em todo o país, e que vai cumprir a determinação da Aneel de não realizar cortes em consumidores residenciais e de serviços essenciais à população durante os próximos 90 dias. A Energisa destaca o apelo feito pelo regulador para que aqueles clientes que têm condições mantenham seus pagamentos em dia. Informa, ainda, que o faturamento dos clientes continuará sendo feito normalmente.

A Energisa colocou à disposição dos clientes canais digitais como Whatsapp pelo número 67 99980-0698, aplicativo Energisa ON, e o site energisa.com.br, além do 0800 722 7272, para o atendimento integral de todas as necessidades, incluindo modalidades de débito em conta e opções flexibilizadas de parcelamento.

