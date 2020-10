Animal Pet na Vila Palmira é autuado por vender medicamentos vencidos

Após denúncias de consumidores, o Animal Pet, pet shop localizado na rua Marechal Hermes, Vila Palmira, foi autuado pela fiscalização da Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS), por manter vários medicamentos e ração para cães, especial para obesidade e diabetes.

A equipe do Procon Estadual encontrou suplemento alimentar com data de validade expirada em julho do ano passado e o medicamento Sulfato de sulbutanol vencido em novembro do mesmo ano. Também vencidos estavam armazenados uma caixa de Tropinal que originalmente dispunha de 20 comprimidos, mas vendida de maneira fracionada, mantinha 18 unidades.

Por exporem perigo a saúde dos animais, outros produtos farmacêuticos sem condições de utilização foram retirados e encaminhados às autoridades do ramo para descarte correto, como Traumasigo spray, 16 comprimidos de Lincomicin 300, Urocol, Osteocart e Shotapen.





