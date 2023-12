Anitta volta para o Top 10 Global do Spotify e comemora com choro de hater

Com a música Bellakeo, em parceria com o mexicano Peso Pluma, a cantora Anitta voltou a figurar no Top 10 Global do Spotify nesta quinta-feira (28), e o marco foi comemorado pela brasileira em seu Instagram de uma maneira um tanto quanto “inusitada”.

“Bom dia! É ela, caralho! Ela ataca novamente! Ela foi novamente. É o Top Global, Brasil! Bom dia, galera! Porra, continua escutando essa porra!”, disse a cantora em um stories no seu Instagram.

Logo em seguida, ainda comemorando a colocação, Anitta publicou um áudio de um hater chorando ao saber que a cantora havia conseguido chegar ao Top 10 da plataforma de streaming de áudio. “Eu não acredito que ela está entrando. Não acredito que a Anitta conseguiu um Top 10 Global. Que ódio, que bost*”, diz o jovem, chorando.

Confira a comemoração da cantora:

