Ano novo, vida nova? Galera do "projeto fit" não passa de cinco meses na academia

Não é novidade que uma boa parcela da população, que tenta fugir do sedentarismo, sempre busca criar novos hábitos no início do ano, sob o pretexto do "Ano novo, vida nova", foi assim com a atendente de telemarketing, Juliana Tomásia de 28 anos, ela conta que é a 3ª vez que ela se arrisca na via fitness.

Em 2022 ela foi diagnosticada com diabetes e desde então busca uma qualidade de vida melhor. "No início de 2023 coloquei na minha cabeça, que além da alimentação, eu ia cuidar da minha massa musculas, então em janeiro já comecei a academia empolgada", no entanto a empolgação durou pouco.



"Com a rotina do dia a dia e indo treinar sozinha, não demorou nem quatro meses e eu parei, acho que foi desânimo mesmo. Então voltei em julho de 2023, na mesma academia, fiquei até novembro, quando eu estava começando a ver resultado, mas tive que parar e dar prioridade a outros projetos".

Mas dessa vez é diferente, Juliana afirma que "vai entrar com tudo", esse ano. "Eu já me decidi, arrumei até uma companhia, minha irmã mais velha, esse ano, nós duas vamos ser fitness". A entrada de Juliana em janeiro em uma academia, coincide com a de outras dezenas de pessoas que também querem começar os hábitos de atividades físicas no início do ano.

É o que aponta o sócio proprietário da academia Crossfit Pantaneiros, Ricardo Trauer de 34 anos. "Dia 15 de janeiro para frente, começam a retornar as atividades, o pessoal que entra no projeto verão fica de dois a três meses, não é muito tempo, tem a galera fixa que treina o ano todo, mas esse público que entra assim, de forma geral é de dois a três meses", explicou.

No entanto, a "remessa" que entra em janeiro, só perde para o público do "projeto verão". "O mês com mais entrada é setembro, outubro e novembro, a galera está se preparando para o verão e para viajar em dezembro, para praia, se preparam. As pessoas deixam de vir, por conta da falta de comprometimento em manter esse treinamento, essa rotnina diária, a galera não consegue manter e acaba saindo por falta de comprometimento", destacou.

Ele ainda deu dicas sobre o que pode levar o aluno a permanecer na academia. "As pessoas devem pensar que não vai ser algo imediato, tem que pensar quando vc tiver 50, 60, 70 anos, como vai estar, porque agora, quando se é jovem e está tudo bem, não vai acontecer nada, mas quando estiver mais velho, como você vai estar, vai estar fazendo as coisas que gostaria de fazer, brincar com seus netos, viajar, ser autodependente, quem começar uma atividade física hoje, vai estar pensando no futuro".

"Tem o pessoal que espera entrar o ano paraa mudar rotina e ter mais saúde, só que a maioria começa, e dois, três meses já sai, tem que se comprometer consigo mesmo".

Já na Workout, academia de serviços com atendimento também no formato 'high ticket', a história não é muito diferente, o proprietário e Ceo, Rodrigo Rezende de Almeida fala que para tentar driblar essas práticas, busca a retenção do aluno.

O profissional de educação física salienta que a movimentação na academia é sazional. "Temos uma demanda agora em janeiro que que vai até meados de fevereiro, ai baixa, depois a partir de março fica mais linear, vai atá julho, de agosto a novembro tem outro pico de entrada. Esse público que entra nesse período é muito específico, ou quer recuperar o prejuízo do ano ou quer chegar no final do ano e fazer aquela mágica e que vai ter resultado nos últimos 4 meses, costumam ficar numa media de 4 a 5 meses, ai fazemos a retenção".

No caso, para reter o aluno, os profissionais do local, tentam mostrar, para a pessoas que buscam resultado em um curto espaço de tempo, os benefícios da atividade física. "Porque é um diferencial da academia, por exemplo tem as 'Low Cost' que preconizam a mensalidade baixa e aparelho, onde as vezes não há muita retenção, porque o que retém é o resultado e as vezes as pessoas sozinhas não tem resultado, e o diferencial das academias de serviço é se preocupar com seu resultado e acaba que fideliza o aluno pelo resultado que teve"



"É caracterísco, a partir do momento que a pessoa chega aqui, pagou mensal, tem uma tendência a fazer 2 ou 3 meses e ir embora, umas chegam na meta, param e voltam só em julho", concluiu Rodrigo Rezende de Almeida, Ceo da Workout.

Deixe seu Comentário

Leia Também