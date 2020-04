Vídeo - Anta aproveita a quarentena para "rolê" na Afonso Pena

Um vídeo feito por um paroquiano do Santuário Nossa Senhora da Abadia, na noite de segunda-feira (12), mostra uma anta atravessando com tranquilidade a avenida Afonso Pena, uma das mais movimentadas de Campo Grande.

De acordo com o líder do santuário, padre Paulo Vital, foi uma surpresa quando eles viram o animal atravessando a avenida na altura da Cidade do Natal, e a suspeita é que ela tenha saído do Parque das Nações, que foi para onde ela voltou.

Ainda conforme o padre, o animal não causou problemas no trânsito. “Mas na velocidade que passavam os carro e motos, podia ocorrer um atropelamento”, ressaltou.

Porém com a quarentena e a diminuição de veículos nas ruas da capital, o mamífero apenas passeou tranquilamente e no final voltou para a segurança do parque.

Assista o momento gravado:

Deixe seu Comentário

Leia Também