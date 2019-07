Anta de 170kg entra em tanque de esgoto

Priscilla Porangaba, com informações do Nova Alvorada News

Uma anta com mais de 170 quilos foi resgatada de um dos reservatórios da estação de tratamento de esgoto de Nova Alvorada do Sul.

O animal estava preso no local desde a noite de quinta-feira (18) e foi retirado somente na tarde de sexta-feira (19) por uma equipe do Corpo de Bombeiros.

De acordo com informações do site Nova Alvorada News, a anta conseguiu entrar no local porque não existe bloqueio na área de acesso. O animal mergulhou no tanque, foi parar no meio do terceiro reservatório e não conseguiu sair.

Três militares usaram um barco para ir até o bicho e imobilizá-lo com uma corda. Após o resgate a anta foi solta em área de mata. Testemunhas disseram que no mesmo dia, três cachorros também teriam foram resgatados de outro reservatório, onde existe maior quantidade de lixo.

Este não é o primeiro caso na estação de tratamento. Em janeiro deste ano, outra anta foi resgatada pelos bombeiros no mesmo local. Além disso, no reservatório já foram encontradas capivaras, cobras e até um lobo.

