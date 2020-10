Antônia Cylis precisa de doações de sangue na luta contra leucemia

Descobrir uma leucemia não é fácil, ainda mais para quem foi ao hospital achando que estava apenas com uma dor nas costas inconveniente, como foi o caso da dona Antônia Cylis Sãochine, de 68 anos.



Ao JD1 Notícias, o filho da viúva, Anderson Cylis, falou que a mãe está internada na Santa Casa há 30 dias, e precisa muito de uma medula óssea além de doações de sangue, pois em seu tratamento, Antônia usa duas bolsas de sangue por dia. “O transplante de medula óssea vai ser a cura dela. Ela faz transfusão de sangue diária até conseguir a medula. Eu e meu irmão fizemos os exames, mas não chegou o resultado para saber se somos 100% compatíveis “, relatou Anderson.

O organismo de dona Antônia rejeitou a quimioterapia e o tratamento da leucemia mieloide já está no estágio 2, de forma que avançou rapidamente desde a descoberta da família. “Ela foi para o hospital achando que estava com dor nas costas só, ninguém sabia que ela tinha leucemia, ficamos surpresos, pensávamos que era só um problema na coluna ou um nervo ciático”, Anderson conta que o exame de sangue revelou a doença quando detectou que a idosa estava com 37,240 mil leucócitos e depois que ela internou aumentou um pouco mais.

O nível normal de leucócitos (glóbulos brancos) no sangue tem referência de 4 a 10 mil, sendo que Antônia tinha quase o quádruplo disso quando chegou ao hospital.

Anderson ressalta que a mãe precisa de doações de sangue de qualquer tipagem, pois no último final de semana até terça-feira (20), ela passou sem realizar o tratamento que precisa por falta de sangue no banco do Hemosul.

Doação



Para doar sangue é preciso ter em mãos um documento oficial com foto, como a carteira de identidade ou de motorista. Os doadores precisam ter entre 16 e 69 anos. O menor de idade tem que estar acompanhado de pai ou mãe ou responsável legal. Também é importante lembrar que a primeira doação somente pode ser feita até 60 anos. Acima desta idade, apenas para quem já é doador de sangue.



Para doar os voluntários devem procurar uma unidade de coleta, na Capital ou agendar pelo telefone (67) 3312-1516, para quem preferir se programar. O Hemosul Coordenador fica na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 1304, . O atendimento de segunda à sexta-feira é das 7h às 17h, e aos sábados de 7h às 12h. A cada 1° sábado do mês o atendimento é das 7h às 17h.

