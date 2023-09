Antônio João internado no Hospital do Coração

O empresário e jornalista, Antônio João Hugo Rodrigues está internado sob observação no Hospital do Coração de Campo Grande.

De acordo com informações de familiares e amigos, Antônio João foi fazer exames após sentir um mal estar na última quinta-feira (14), e acabou ficando internado sob observação no hospital, pois o quadro “deu uma piorada”.

O comunicador de 75 anos, já passou por um procedimento stent, para limpeza das artérias há alguns anos, ainda de acordo com amigos. Mais informações e atualização do estado de saúde serão repassadas pelo Hospital no período da tarde à família.

