ANTT disponibiliza vagas para ensino médio com salário inicial de R$ 8 mil no CNU

As inscrições para o Concurso Nacional Unificado (CNU), para concorrer a oferta de 50 vagas na Agência para o cargo de Técnico em Regulação de Serviços de Transportes Terrestres (ANTT), função de nível médio com salário inicial de R$ 8.053,32 podem ser feitas até 20 de julho no site da FGV.

As vagas para a ANTT estão localizadas no Bloco 9 do CNU, o que exige atenção redobrada por parte dos candidatos na hora da inscrição. A distribuição contempla diversas regiões do país: Centro-Oeste (23 vagas), Norte e Nordeste (6 vagas), Sudeste (13 vagas) e Sul (8 vagas). A jornada de trabalho será de 40 horas semanais.

O processo seletivo contará com provas objetivas e uma redação dissertativa-argumentativa, com foco em conhecimentos gerais e temas relacionados à regulação e ao papel das agências reguladoras. Os conteúdos incluem Língua Portuguesa, Matemática, Noções de Direito, Realidade Brasileira e, no caso específico da ANTT, Regulação e Agências Reguladoras.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 70, com possibilidade de isenção para quem atender aos critérios estabelecidos em edital. As provas objetivas e discursivas estão previstas para o dia 5 de outubro de 2025, com aplicação simultânea em todo o Brasil.

A ANTT registra uma defasagem de aproximadamente 46,16% no quadro de pessoal, com 787 cargos vagos entre os 1.705 previstos em lei. Essa situação levou a Agência a solicitar recentemente ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) a autorização para mais 381 novas vagas, distribuídas entre os cargos de Analista Administrativo, Especialista em Regulação, Técnico em Regulação e Técnico Administrativo.

A expectativa é que os novos técnicos, a serem selecionados pelo CNU, reforcem a capacidade operacional da Agência em áreas estratégicas, como fiscalização, atendimento ao usuário e ações de regulação que impactam diretamente a vida de milhões de brasileiros.

