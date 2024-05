Anunciada no 1° MS Day, fábrica de etanol em Sidrolândia começa a funcionar em agosto

Com 48% da obra concluída, a fábrica da Inpasa em Sidrolândia deve entrar em funcionamento em agosto deste ano. O anúncio do investimento total de R$ 2,3 bilhões foi feito durante a 1ª edição do MS Day, realizada em agosto do ano passado em São Paulo para divulgar as potencialidades de Mato Grosso do Sul. Na usina serão produzidos etanol anidro e hidratado, farelo, óleo bruto de milho e energia.

O grupo que já tem uma unidade em funcionamento na cidade de Dourados, gerando 10 mil empregos diretos e indiretos, segue com o cronograma dentro do esperado para a nova fábrica. Atualmente o projeto envolve 2.300 trabalhadores e representa um processo importante de qualificação profissional, onde os funcionários aprendem a trabalhar em um avançado sistema de automação.

"A partir do mês que vem iniciaremos o recebimento de milho de nossos parceiros e faremos alguns testes preventivos em áreas na fase de finalização. Temos a previsão de início das operações de produção da primeira fase ocorrendo no dia 26 de agosto de 2024 e da segunda fase em 28 de outubro de 2024", explica Iuri Morgenstern, gerente corporativo de montagem industrial.

Ainda de acordo com o representante do Grupo, a decisão de abrir uma nova fábrica em Mato Grosso do Sul foi tomada considerando "uma gestão com foco na diversificação econômica, em práticas sustentáveis, no grande potencial natural e energético e na estabilidade econômica".

O secretário Jaime Verruck (Semadesc) destaca que o projeto traz uma novidade na diversificação da base produtiva. "Por mais que a gente tivesse uma elevada produção de etanol, nós não tínhamos nenhuma configuração de etanol de milho e o Estado sempre foi e ainda é um grande exportador de milho. Então foi uma estratégia de agregação de valor a um produto que até então era exportado", analisa.

Outra novidade está na produção do chamado "DDG", o farelo de milho bastante usado na ração animal, principalmente bovina e suína. "O posicionamento desse produto deu tão certo que hoje 100% da produção tanto da Inpasa como da outra empresa que é a Neomille no Estado já é disponibilizado e 100% vendido, então mostra o quanto a indústria trouxe de agregação de valor", diz Verruck.

