Anunciado por Riedel, decreto com adiantamento do 13° salário é publicado

Assim como já havia sido adiantado pelo governador Eduardo Riedel , no início do mês, foi publicado nesta quarta-feira (24) o decreto que define como será feito o pagamento do 13º salário aos servidores estaduais em 2025.



A medida abrange mais de 80 mil servidores civis e militares, ativos e inativos, aposentados, pensionistas, comissionados, contratados temporários e empregados públicos de toda a administração estadual, incluindo autarquias e fundações.

De acordo com o decreto, o 13º será pago em duas parcelas: A primeira parcela, correspondente a 50% do valor, será depositada no dia 25 de setembro. A segunda parcela, com o valor restante, será paga até o dia 20 de dezembro.

O valor líquido do benefício leva em conta descontos como contribuição previdenciária, imposto de renda e pensões judiciais, quando houver.

Saiba Mais Polícia Riedel anuncia adiantamento da primeira parcela do 13º dos servidores estaduais

