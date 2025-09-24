Menu
Menu Busca quarta, 24 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Geral

Anunciado por Riedel, decreto com adiantamento do 13° salário é publicado

A medida beneficia mais de 80 mil servidores civis e militares, ativos e inativos

24 setembro 2025 - 09h24Sarah Chaves
Governador Eduardo RiedelGovernador Eduardo Riedel   (Sarah Chaves/JD1)

Assim como já havia sido adiantado pelo governador Eduardo Riedel, no início do mês, foi publicado nesta quarta-feira (24) o decreto que define como será feito o pagamento do 13º salário aos servidores estaduais em 2025.

A medida abrange mais de 80 mil servidores civis e militares, ativos e inativos, aposentados, pensionistas, comissionados, contratados temporários e empregados públicos de toda a administração estadual, incluindo autarquias e fundações.

De acordo com o decreto, o 13º será pago em duas parcelas: A primeira parcela, correspondente a 50% do valor, será depositada no dia 25 de setembro. A segunda parcela, com o valor restante, será paga até o dia 20 de dezembro.

O valor líquido do benefício leva em conta descontos como contribuição previdenciária, imposto de renda e pensões judiciais, quando houver.

 

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Foto: Autos da vistoria / 06.2025.00000986-3 -
Polícia
Construtora recebe verba pública, deixa obra parada em Ribas e vira caso de polícia
Ministro Edson Fachin -
Política
Edson Fachin rejeita habeas corpus em favor de Jair Bolsonaro
Operação foi deflagrada pelo Gaeco em Campo Grande
Polícia
TJMS manda prender investigados na Operação Successione contra jogo do bicho
Juiz Aluízio Pereira dos Santos -
Justiça
Pioneiro em julgamentos por videoconferência, MS encara discussão sobre transmissões
Inspeção do Ministério Público -
Justiça
Presídio de Trânsito de Campo Grande abriga 254% mais presos do que a capacidade
Local do crime -
Justiça
Acusado de matar homem em bar no Coronel Antonino é condenado a 6 anos de prisão
Plenário do Senado Federal -
Política
AO VIVO: CCJ do Senado analisa PEC da Blindagem nesta quarta-feira
Vitíma Fatal - Luiz Vitor Santos Amorim -
Justiça
Réus por homicídio no Parque do Lajeado enfrentam júri popular nesta quarta-feira
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 24/9/2025
Geral
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 24/9/2025
Estado realiza treinamento para nova etapa da Caravana da Castração nesta quarta-feira
Geral
Estado realiza treinamento para nova etapa da Caravana da Castração nesta quarta-feira

Mais Lidas

Ele passou por cirurgia, ficando internado antes de ser detido pelas autoridades
Polícia
Ladrão tem perna e pênis amputados após roubar moto e se acidentar
O suspeito foi preso pelas autoridades
Polícia
JD1TV: Mãe nunca desconfiou que pedreiro estava estuprando a filha no Dom Antônio
Ilustrativa
Polícia
AGORA: Avião cai e deixa 4 mortos em fazenda de Aquidauana
Ilustrativa
Polícia
Mulher fica com ciúmes da filha com o marido e tenta matar os dois em bebedeira na Capital