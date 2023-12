Anvisa abre consulta pública sobre a legalização de cigarros eletrônicos

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) abriu, nesta terça-feira (12), uma consulta pública para discutir a liberação ou não dos cigarros eletrônicos, ou vapes como são popularmente conhecidos, no Brasil.

A consulta deve ficar aberta até 9 de fevereiro, e para participar basta acessar o site da Anvisa e preencher o formulário online, com as contribuições podendo ser feitas por meio de texto, áudio ou vídeo.

Atualmente, o debate sobre a liberação é representando por dois lados. De um, as entidades médicas e especialistas em saúde pública, que defendem a proibição argumentando que os vapes são uma ameaça à saúde pública.

Do outro lado, representantes da indústria do tabaco e alguns especialistas defendem a liberação, argumentando que a proibição desses dispositivos no Brasil não é eficaz, e que a regulamentação poderia reduzir o risco à saúde de quem consome esses produtos.

Deixe seu Comentário

Leia Também