Anvisa critica fala racista de representantes de fÃ¡bricas de pomadas capilares

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) divulgou nesta terça-feira (28) uma nota criticando as falas de representantes de fábricas de pomadas capilares após afirmarem, durante reunião técnica online, que os efeitos adversos surgiram devido a prática dos usuários “de não lavar os cabelos trançados por diversos dias”.

A reunião, realizada na última sexta-feira (17), contou com a presença de mais de 400 participantes, e a agência não especificou quem foi responsável pelas falas e quais marcas eles representam.

“A Anvisa refuta e abomina qualquer forma de discriminação, em especial o racismo. Como instituição pública, a Agência está comprometida com a proteção e a promoção da saúde da população, considerando o acolhimento das diversidades de povos, etnias e culturas que compõem o Brasil”, diz a nota da agência.

Apesar das falas dos representantes, a Anvisa destaca que não há dados que indiquem que os problemas sejam causados pela falta de lavagem diária dos cabelos das pessoas que relataram os efeitos adversos graves.

O órgão investiga, ao todo, 780 casos de intoxicação causados pelo uso de pomadas modeladoras de cabelo, com as reações adversas mais comuns sendo inflamação na córnea, dor ocular e ardência, sensação de corpo estranho nos olhos e perda da acuidade visual.

Atualmente se investiga o motivo dos produtos causarem essas reações adversas graves nos consumidores.

