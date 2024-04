Anvisa proíbe venda livre de álcool 70% a partir do final de abril

O álcool 70%, melhor amigo de muitos durante a pandemia da Covid, deixará as prateleiras dos supermercados, já que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a venda livre de álcool 70% líquido a partir do dia 30 de abril.

Apesar disso, o álcool 70% ainda estará disponível para compra livre em forma de gel e na forma líquida, em concentração inferior a 54º GL. A sua venda continuará livre para uso profissional.

A comercialização livre de álcool 70% havia sido liberada em março de 2020, devido a pandemia de Covid, e a permissão para venda deveria durar, inicialmente, por 180 dias.

Em 8 de dezembro de 2022, a agência publicou uma nova resolução, que permitia a venda livre do álcool 70%, na forma líquida, até o dia 31 de dezembro de 2023. Após a data, a venda continuaria por até 120 dias depois do término da vigência da Resolução da Diretoria Colegiada (RDC), para esgotamento do estoque.

