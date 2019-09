Ao buscar pipa em terreno baldio, menino encontra corpo em decomposição

Rauster Campitelli, com informações do G1

Uma criança que soltava pipa no final da tarde deste sábado (31) encontrou um corpo em decomposição em um terreno baldio, no centro de Corumbá. O menino foi até o local em busca de uma pipa que havia caído no terreno e acabou encontrando o cadáver. O lote está localizado na rua Joaquim Murtinho, na área central da cidade.

Segundo o Instituto Médico Legal (IML) de Corumbá, o corpo é de um homem adulto, um morador de rua, que morreu dormindo no local, há cerca de quatro dias. O IML está coletando material para a identificação do corpo, como as digitais, por exemplo, e ele será preparado pela funerária para sepultamento assim que a Justiça autorizar, o que deve ocorrer no início da próxima semana.

Ainda conforme o IML, como se trata de morte natural, não será necessário realizar exames de necropsia no cadáver.

