Ao lado do marido, Fernanda Torres participa de festa prÃ©-Oscar em Los Angeles

Prestes a participar da 97ª edição do Oscar, Fernanda Torres, 59, esteve presente na festa do CAA, que aconteceu na noite deste sexta-feira (28). O evento organizado pela Creative Artists Agency (Agência de Artistas Criativos, em português) aconteceu no Living Room, em Los Angeles.

A artista indicada ao Oscar 2025 por sua atuação em “Ainda Estou Aqui” esteve na festa ao lado do marido, Andrucha Waddington, 55. Veja a foto abaixo.

Esse é mais um evento que antecede a premiação. Nesta semana, Fernanda Torres também participou do jantar dos indicados ao Oscar, junto a nomes como Timothée Chalamet, Ariana Grande e Demi Moore.

A premiação acontece no domingo (2), no Dolby Theatre, em Hollywood, com transmissão ao vivo no Brasil pela TV Globo, TNT e Max, a partir das 21h (horário de Brasília). “Ainda Estou Aqui” concorre nas categorias de Melhor Filme Internacional e Melhor Filme, e Fernanda Torres é candidata levar a estatueta de Melhor Atriz. Confira a lista completa de indicados deste ano.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também