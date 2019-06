AO VIVO - Acompanhe o sorteio de apartamentos em Campo Grande

O Governo do Estado realiza neste momento o sorteio de 602 apartamentos em Campo Grande. O evento acontece na quadra de esportes da Escola Estadual Joaquim Murtinho e todo o processo é transmitido ao vivo pela internet, por meio da página do Governo do Estado no Facebook.

Serão destinadas 210 moradias do Condomínio Residencial Portal Laranjeiras; 154 do Condomínio Residencial Sírio Libanês I, II e III; 119 do Residencial Jardim Aero Rancho 7; e 119 do Residencial Jardim Aero Rancho 8. Segundo o governo, 35.601 famílias estão habilitadas para participar do processo de distribuição dos apartamentos.

A lista dos sorteados estará disponível no site da Agehab logo após o sorteio. As famílias devem agendar a apresentação dos documentos nos Postos de Atendimento “Fácil” em prazo de até 15 dias.

Os sorteados devem apresentar: RG, CPF, comprovante de endereço atualizado, Relatório Resumo do Cadastro Único, holerite do último mês, Carteira de trabalho e Certidão de Nascimento dos filhos menores de 18 anos.

Assim que finalizados, em 2020, os apartamentos devem ter prestações mensais oscilando entre R$ 80 e R$ 220, conforme a renda familiar do beneficiário. O valor será pago a CEF (Caixa Econômica Federal) e os imóveis não podem ser vendidos ou alugados.

Na Capital, 40 famílias que possuem pessoas com microcefalia serão dispensadas do sorteio por já possuírem a garantia da conquista da moradia própria. Nesses casos, a condição tem que ser devidamente comprovada com apresentação de atestado médico. No atendimento prioritário, 5% dos imóveis serão para idosos e 10% para pessoas com deficiência ou familiares com deficiência.

Depois de descontadas as unidades para candidatos prioritários, as moradias restantes serão distribuídas atendendo aos seguintes critérios: famílias residentes em área de risco; famílias com mulheres responsáveis pela unidade familiar; famílias com pessoa com deficiência; famílias com filho menor de 18 anos; famílias monoparentais; e famílias com pessoa com doença crônica incapacitante para o trabalho.

