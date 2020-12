AO VIVO: Agehab sorteia 128 apartamentos no MS

A Agência e Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab) realiza neste momento a cerimônia de sorteio dos 128 apartamentos do primeiro condomínio residencial vertical de Nova Andradina.

Devido as medidas de distanciamento social durante a pandemia de COVID-19, a seleção (sorteio) é feita de forma online pelo sistema Habix, em Campo Grande, com a presença apenas do prefeito Gilberto Garcia, representantes da Agehab e Agehnova (Agência de Habitação de Nova Andradina), poder legislativo, ministério público e superintendência geral da união.

