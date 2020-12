AO VIVO: agentes deixam casa de Jamilson após horas de buscas

Agentes do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO) e da Delegacia Especializada de Repressão a Roubo a Banco, Assal e Sequestros (GARRAS) deixam neste momento a residência do deputado estadual Jamilson Name.

O parlamentar é alvo da sexta fase da operação Omertà, que também mirou na empresa da família, o Pantanal Cap. A Justiça mandou encerrar as atividades da empresa. Gerentes do jogo bicho também são alvos da operação.

