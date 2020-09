AO VIVO - Arara recebe pintura completa, mas ainda falta sangue no Hemosul

A solidariedade mostrou sua força e em cerca de um mês e meio, a campanha “Do Mesmo Sangue” alcançou seu objetivo, arrecadando 5 mil bolsas de sangue.

Realizada pelo Sicredi, em parceria com o Hemosul e Sectur e apoio da Prefeitura de Campo Grande e SES/MS, a iniciativa uniu em única ação, a doação de sangue e a revitalização do Monumento das Araras, um dos principais cartões postais de Campo Grande.

Lançada em 05 de agosto, a ação incentivou a doação de sangue e a cada 1 mil bolsas, parte da arara vermelha, ganhava novas cores. A primeira etapa da meta foi atingida em menos de 10 dias e a pintura da ave iniciou em 17 de agosto. Em seguida, nos dias 24 de agosto, 1° de setembro e 10 de setembro, ocorreram as demais etapas da pintura, de acordo com as doações de sangue.

A pintura do monumento é realizada pelo artista plástico sul-mato-grossense Cleir, responsável pela obra, construída em 1996 e que se tornou uma das principais referências da arte regional.

Durante o período de pandemia de Covid-19, o Hemosul intensificou as ações de segurança, inclusive disponibilizando agendamento via whatsapp para evitar aglomerações.

Mesmo com o resultado positivo da campanha, a demanda por doações de sangue é contínua e os interessados podem ir diretamente no Hemosul da Capital, localizado na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 1304 e nas unidades de coleta no estado, Dourados, Ponta Porã, Três Lagoas, Paranaíba e Coxim.

