AO VIVO: Café com Negócios aborda importância da reputação

A edição do 'Café com Negócios - Inspiração, Conhecimento e Networking' acontece nesta terça-feira (25), com a sócia-diretora de Estratégia na Pub, Núbia Tavares e a Escritora e Trainer em Persuasão, Karina Maia com a palestra "Reputação, qual a importância para você e para a sua empresa?". Acompanhe ao vivo:

