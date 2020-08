AO VIVO: Informações sobre o combate aos incêndios no Pantanal

O Governo do Estado por meio da Semagro atualiza neste momento as informações sobre a Operação Pantanal II, realizada em Corumbá no combate aos incêndios florestais.

Participam da live o secretário Jaime Verruck (Semagro), o Coronel Moreira do Corpo de Bombeiros e Franciane Rodrigues, coordenador do Cemtec/MS

