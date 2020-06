AO VIVO – Irmã de Ayrton Senna fala sobre educação em MS

A irmã do piloto tricampeão mundial Ayrton Senna, Viviane Senna, fala neste momento sobre educação em live promovida pelo Governo de Mato Grosso do Sul. Viviane é presidente do Instituto Ayrton Senna, fundado em 1994, com sede em São Paulo.

Os secretários Eduardo Riedel (Segov) e Maria Cecília Mota (SED), também participam da live. Acompanhe:

