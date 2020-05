AO VIVO - José Mauro, da Sesau, presta contas na Câmara

O secretário Municipal da Saúde, José Mauro Filho, estará Ao Vivo no facebook do para falar sobre prestações de contas da Câmara Municipal de Campo Grande.

A live tem como objetivo detalhar as receitas e despesas contabilizadas no 1º quadrimestre do exercício financeiro de 2020, relatando os recursos recebidos e aplicados até ao momento.

Confira a live:

