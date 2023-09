Juiz mantém prisão de sertanejo acusado de agredir "ficante" na Capital

Saiba Mais Polícia Cantor de sertanejo é preso ao ser acusado de bater em 'ficante' na Capital

Depois de passar por audiência de custódia na manhã desta sexta-feira (1°) por acusações de agressão e ameaça com arma de fogo , o cantor sertanejo teve a prisão em flagrante convertida por prisão preventiva.



O advogado Amilton Ferreira, adiantou ao JD1 Notícias que irá requerer e entrar com um novo pedido de revogação de prisão preventiva. Enquanto isso, o cantor será encaminhado para o Presídio de Trânsito. Decisão foi do Juiz Eduardo Eugênio Siravegna Junior.



Ainda conforme o advogado, o cantor nega as acusações de agressão e afirma que a arma seria regularizada e era mantida na casa por ser um propriedade em área "perigosa". Veja:







Caso

Conforme o apurado pelo JD1 Notícias, na noite de ontem o homem estava em casa com a namorada quando sua ‘ficante’ chegou ao endereço, para que pudessem conversar.

Os três acabaram discutindo. A Polícia Militar foi acionada e ao chegar no local foram informados, pela ‘ficante’ do cantor, que ele teria a agredido durante a briga. Além disso, de acordo com a mulher, o homem engatilhou a arma, tentando atirar em sua direção.

O compositor acabou sendo preso em flagrante, o levando para Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher).

Saiba Mais Polícia Cantor de sertanejo é preso ao ser acusado de bater em 'ficante' na Capital

Deixe seu Comentário

Leia Também