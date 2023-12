AO VIVO: Tribunal Eleitoral de MS recebe prêmio de melhor do Brasil nas eleições

Sarah Chaves, com informações do CNJ

Anualmente prestigiado pelos presidentes dos tribunais, corregedores de Justiça e pelos integrantes da Rede de Governança Colaborativa do Poder Judiciário, o 17º Encontro Nacional do Poder Judiciário que começou ontem, premia nesta terça-feira (5), os tribunais em evento em Salvador (BA).

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul, Paschoal Carmelo Leandro, recebeu nesta manhã, o Selo por Excelência, conquistado pelo judiciário sul-mato-grossense em concorrência entre todos os tribunais do país e discursará durante o 17° Encontro Nacional. O TRE-MS conquistou ainda o primeiro lugar do prêmio diamante entre os tribunais eleitorais com 98,8% de aprovação na Categoria Justiça Eleitoral.

O Prêmio CNJ de Qualidade de 2023 foi estabelecido pela Portaria CNJ n. 82/2023, buscando estimular os tribunais brasileiros na busca pela excelência na gestão e no planejamento.

Em 2023, o Prêmio entra na quinta edição e está focado em quatro critérios fundamentais de avaliação: Governança; Produtividade; Transparência; e Dados e tecnologia. Entre as novidades deste ano, o regulamento apresenta critérios de avaliação mais objetivos e reforça a importância da ampliação do acesso à Justiça.

