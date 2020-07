AO VIVO - V12 e DJ Marcelo Natureza tocam as mais pedidas pelo público

A banda campo-grandense se apresenta ao vivo da Estância Montana nesta noite com John no vocal, Dom na bateria, Gordão no baixo e Raphael Pereira que estreia na guitarra.

V12 é uma banda focada em pop/rock dos anos 80/90 e promete agradar o público esta noite com a participação do DJ Marcelo Natureza.

