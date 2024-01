Aos 13 anos, Guilherme tem Distrofia de 'Duchenne' e faz rifa para pagar tratamento

Portador de Distrofia muscular de Duchenne – uma doença rara e sem cura no momento – fez com que a família de Guilherme Souza, de 13 anos, organizasse uma rifa para arrecadar o dinheiro necessário para o tratamento.

Ao JD1, a mãe de Guilherme, Meire Souza, de 39 anos, contou que o filho foi diagnosticado em 2017, depois de 4 anos buscando o laudo certo. "Depois de um tempo que recebemos o laudo da Duchenne, e como ela ainda não tem cura, precisamos manter a qualidade de vida dele", explicou ela.

Sem condições financeiras para arcar com as despesas médicas, a família recorreu a rifa. "Estamos divulgando a rifa do meu filho e falando sobre a doença. Vamos ter que levar ele para a cidade de São Paulo, onde passará por um especialista de Duchenne, e esse dinheiro será para pagar as despesas e a consulta. A rifa está parada e já estamos com a consulta marcada, precisamos levantar esse dinheiro!".

É importante destacar que o tratamento é fundamental para a qualidade de vida de Guilherme. O valor é de R$ 10,00 (cada número) e serão dois ganhadores: 1º prêmio – PIX de R$ 1 mil e 2º prêmio – celular Xaiomi Redmi A2. O sorteio será realizado quando todos os números forem vendidos. Mais informações: (67) 99243-1123 – Meire. Saiba mais da trajetória do Gui, por meio das redes sociais @diariodedoisherois e @brigadeirodobem.

O que é a Distrofia Muscular de Duchenne?

A Distrofia de Duchenne é uma doença neuromuscular genética, que se caracteriza como um distúrbio degenerativo progressivo e irreversível no tecido muscular. Em especial a musculatura esquelética, que recobre totalmente o esqueleto e está presa aos ossos. A doença também afeta a musculatura cardíaca e o sistema nervoso. Ajude nessa causa!

