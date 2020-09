Aos 15 anos, Álvaro tem infarto e morre antes de chegar ao hospital

Joilson Francelino, com Região News

Álvaro Nantes, de 15 anos, morreu após sofrer um infarto fulminante em Sidrolânidia. De acordo com a mídia local, ele estava no trabalho quando sentiu fortes dores no peito, foi socorrido, mas morreu antes de chegar ao hospital.

O adolescente era posteiro e declamador da Invernada Juvenil do CTG Campos da Vacaria, tido como uma revelação da dança gaúcha tradicionalista.

Em nota, o CTG publicou numa rede social; “Hoje é para todos nós um dia de muita tristeza pois sentiremos a falta de sua alegria, seu carinho, sua amizade. Um menino nota mil e muito dedicado nos ensaios. Sempre nos ajudando nas promoções. Sempre junto conosco em todos os ensaios e hoje ele foi morar ao lado do pai”, conclui a nota assinada pela patronagem do CTG.

O corpo de Álvaro será velado na da Pax Bom Jesus, de onde sairá para sepultamento às 9 horas desta quarta-feira (2) no cemitério São Sebastião.

Deixe seu Comentário

Leia Também