Aos 52 anos, JosÃ© Ã© a 8ÂªÂ pessoa com deficiÃªncia habilitada pelo 'CNH MS Social'

José Alonso dos Santos, de 52 anos, foi mais um dos contemplados com o 'Programa CNH MS Social', do Governo de Mato Grosso do Sul, executado pelo Detran-MS. No entanto, para ele, teve um gostinho especial.

Cadeirante, para ele a CNH é símbolo de liberdade. “Para mim, é autonomia, agora eu conquistei minha carteira de motorista. Se Deus me permitir agora vou atrás do carro para ter a liberdade completa. Uma alegria imensa”, declarou o aposentado. Ele é a 8ª pessoa com deficiência habilitada pelo Programa.

Morador do bairro Aero Rancho, em Campo Grande, José Alonso é bastante proativo, pois está sempre em movimento. Ala/armador de uma equipe de basquete de Sidrolândia, ele também gosta de dançar e no dia a dia vende balas no centro para complementar a renda. “A maioria dos colegas tem habilitação, só eu que ficava dependendo de ônibus e às vezes de carona”, relembrou.

Programa CNH MS Social

O CNH MS Social beneficia pessoas com vulnerabilidade social com acesso gratuito à primeira habilitação, nas categorias A, B e AB em todo Mato Grosso do Sul. Lançado em 2022, o programa já entregou 439 CNHs, sendo 8 para candidatos PCD.

Todo o processo de habilitação, incluindo gastos com a autoescola (aulas teóricas e práticas) e até o recolhimento das taxas do órgão de trânsito são custeadas pelo Governo do Estado. “A vida toda eu andei de ônibus, nunca tive a intenção de dirigir um carro. Minha sobrinha que me falou sobre o programa do Detran e eu me inscrevi, mas não tinha muitas esperanças. Quando fui chamado, botei na minha cabeça que ia passar e tirar minha CNH e agora consegui. Agora, eu já penso em comprar um carro”, contou José Alonso.

Isenção de ICMS para PCD

No último dia 19 de fevereiro, o Governo do Estado ampliou de R$ 100 mil para R$ 120 mil o valor-limite de isenção parcial do ICMS para a compra de automóvel novo a pessoas com deficiência física, visual, mental severa ou profunda, síndrome de Down e autista. Segundo a subsecretária de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência, Telma Nantes de Matos, a medida amplia o leque de possibilidades de aquisição de modelos de veículos dando mais condições para as pessoas com deficiência fazerem as adaptações necessárias.

