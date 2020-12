Aos 58 anos, morre o ator Eduardo Galvão, vítima do coronavírus

Morreu na noite desta segunda-feira (7), aos 58 anos, o ator Eduardo Galvão. Ele estava internado desde o fim de novembro por causa do novo coronavírus.

A morte dele foi confirmada por familiares a amigos mais próximos, de acordo com o portal Uol. Eduardo Galvão deu entrada no Hospital Unimed, na Barra da Tijuca, no dia 26 de novembro. Ele ficou com o pulmão comprometido, chegou a ser intubado e passou os últimos dias na UTI. Em entrevista no dia 3 de dezembro à Jovem Pan, sua filha, Mariana Galvão, chegou a dizer que o pai teve uma melhora.

Eduardo Galvão ficou bastante conhecido por atuar na Globo. Seu último papel foi na novela Bom Sucesso (2019), em que interpretou o personagem Dr. Machado. Ele participou do programa infantil Caça-Talentos (1996-1998), em que contracenou com a apresentadora Angélica. Também teve passagens pela Record e pela Band.

Na madrugada desta terça-feira (8), famosos prestaram homenagem ao ator nas redes sociais.

RIP meu amigo Eduardo Galvão. Mais uma vítima do descaso… #COVID19 — José de Abreu (@zehdeabreu) December 8, 2020

Meu Deus do céu...



Perdemos o grande ator Eduardo Galvão para a Covid-19.



Que tristeza, que lástima! Jovem, saudável... E nos deixou.



Meus sentimentos à família. Que tragédia esse vírus é... pic.twitter.com/L6gyRcePtd — Felipe Neto #TheTrator25 (@felipeneto) December 8, 2020

O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente o falecimento do ator Eduardo Galvão, vítima da Covid-19. Grande rubro-negro e sempre participativo nos eventos do clube, Eduardo deixará muitas saudades. #CRF pic.twitter.com/EvPw42sLlc — Flamengo (@Flamengo) December 8, 2020

Que triste a partida do Eduardo Galvão, um grande ator!! Meus sentimentos a família e amigos, ele nos deixa um trabalho muito bonito pic.twitter.com/wArciWI39A — Regiane Alves (@RegianeAlves) December 8, 2020

