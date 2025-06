Aos 69 anos, professor realiza sonho e lança seu primeiro livro em Campo Grande

O professor aposentado Idroaldo Mariano de Paula, de 69 anos, lançará neste sábado (21), em Campo Grande, o seu primeiro livro, intitulado “João Dançarino e outros contos”.

A obra será apresentada ao público a partir das 16h, na cafeteria Doce Lembrança, na Rua Dom Aquino, 2055, em um evento gratuito e aberto à comunidade.

O título marca o fim de uma espera de quase 50 anos. “Esse é meu primeiro livro. É um sonho desde muito jovem, que começou na época da faculdade. Antigamente eu achava que era impossível fazer uma coisa com essa magnitude, mas o tempo passou e essa ideia acabou criando uma estrutura maior, e de repente saiu”, contou o autor.

Com formação em Geografia, Idroaldo construiu carreira como professor da rede pública, e foi na sala de aula que encontrou a matéria-prima para boa parte de sua escrita.

A obra, publicada pela Life Editora, traz 12 contos que abordam temas variados, incluindo mudanças sociais e ambientais, com o olhar de quem viveu e acompanhou de perto transformações profundas no mundo e na educação.

“O objetivo é despertar o leitor para as grandes mudanças que ocorreram e ocorrem no nosso meio ambiente. Quando falo de meio ambiente, me refiro a tudo que nos cerca, e quero que o leitor consiga visualizar essas transformações e o impacto do homem sobre elas”, explicou.

