Aos 77 anos, Erasmo Carlos se casa com mulher de 28 anos

O cantor e compositor Erasmo Carlos anunciou ontem (6) em sua rede social que se casou, no civil com a sua amada Fernanda Passos, de 28 anos.

A sua postagem dizia “Após sete anos de beijinhos e carinhos sem ter fim e mais dois de maravilhosa convivência, me casei ontem no civil com minha adorada Fernanda (agora também Esteves)”. Em outra parte Erasmo relata que “Foi uma formalidade simples, porém meu coração estava em festa agradecendo a Deus por esse amor tão lindo ter caído em minha vida”.

A diferença de 49 anos entre o casal, não fez nenhuma diferença na hora de dizer o ‘sim’, os dois estão juntos desde 2012. Os dois ainda esbanjaram alegria e muito amor, após se tornarem, oficialmente, marido e mulher. Fernanda, inclusive, ganhou um troféu, com as palavras “Melhor Esposa”, Felicidades!

