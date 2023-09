Aos 98 anos, morre José Thomaz, do Thomaz Lanches

Proprietário do Thomaz Lanches , há mais de quatro décadas na Capital, morreu na manhã desta segunda-feira (11), o empresário José Thomaz aos 98 anos, ao lado da família, de acordo com o filho, a causa foi morte natural.

O anúncio foi feito pela própria família, no Instagram da lanchonete. “Nossa tristeza é não poder mais conviver com ele, mas seus ensinamentos estão enraizados em tudo que ele amigo, esposo, pai, avô, bisavô construiu”.



O velório será às 11 horas no Parque das Primaveras. José Thomaz deixa seis filhos.

História em CG

Descendente de libaneses, José Thomaz chegou com o pai em Campo Grande em 1934, pela construção da estrada de ferro. Em 1978 com o primeiro alvará abriu o bar na mesma esquina na 7 de Setembro, onde hoje funciona a lanchonete.

Ali, a empresa sírio-libanesa passou a comercializar iguarias como quibes, esfihas, coalhadas e homus, mas foi aos poucos que os quitutes foram incorporados à culinária brasileira com a preparação de coxinha, enroladinho de salsinha, pastéis, empadas e etc.

Com o sucesso do Thomaz Lanches uma filial foi aberta também na Bom Pastor. A tradição da família chegou a virar livro .

Escrito pelas pesquisadoras Elaine Cristina Paganotti e Maíra Nunes Farias, em parceria com a professora Maria Augusta de Castilho, em setembro de 2021, foi lançado o livro “José Thomaz - um Libanês Visionário em Campo Grande”. Na ocasião, as autoras se emocionaram falar sobre todo o processo de pesquisa que resultou no registro da trajetória do imigrante.

