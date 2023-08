Apagão nacional deixou 18 cidades de MS sem energia na manhã desta terça

O apagão nacional deixou 18 cidades de Mato Grosso do Sul sem energia na manhã desta terça-feira (15). O desligamento ocorreu por volta das 7h30, após um evento externo no SIN (Sistema Interligado Nacional).

De acordo com a Energisa, concessionária de energia do Estado, o fornecimento foi interrompido por determinação da ONS (Operadora Nacional do Sistema). Conforme a empresa que abastece 74 municípios dos 79 de MS, a interrupção aconteceu às 7h30 sendo normalizada já às 7h57. O restabelecimento ocorreu de forma gradativa.

Segundo a concessionária , os municípios afetados na totalidade foram: Corumbá, Bodoquena, Itaquirai, Fatima do Sul, Vicentina, Laguna Caarapã e Rio Negro.

Entre as cidade impactadas parcialmente estão: Coxim, Aparecida do Taboado, Miranda, Dourados, Caarapó, Jardim e Rio Brilhante. Já na zona rural, os municípios atingidos foram: Eldorado, Ivinhema e Bonito.

Em Corumbá o apagão não prejudicou o funcionamento da cidade. E apesar dos semáforos desligados, não houve nenhum dano.

A Neoenergia, a qual cuida da região leste do Estado, responsável pelo abastecimento de 5 municípios de MS, em Três Lagoas 7 mil clientes ficaram sem energia nesta manhã.

