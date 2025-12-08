Menu
Menu Busca segunda, 08 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Geral

Apareceu! Secretária de Fazenda é flagrada em corrida de Bonito durante atestado médico

A titular da secretaria de fazenda deve retornar à rotina administrativa na quarta-feira

08 dezembro 2025 - 18h14Da redação     atualizado em 08/12/2025 às 19h14
Secretária de Fazenda participou da prova de 10 kmSecretária de Fazenda participou da prova de 10 km   (Foto: Juliana Rigo (@juhrigos_fotos))

A Secretária Municipal de Fazenda de Campo Grande, Márcia Hokama, foi flagrada no último final de semana participando da prova de 10 km da 11ª edição da corrida de Bonito, durante atestado médico de duas semanas.

Conforme informações apuradas pela reportagem, Márcia completou o trajeto em 1h11min e ficou em 23º lugar na categoria de 50 a 59 anos.

Mesmo em licença médica desde 25 de novembro, previsto para encerrar amanhã (9), Márcia estava no evento esportivo, enquanto o secretário adjunto, Isaac José de Araújo, respondia pela pasta.

Ela deve reassumir oficialmente o cargo nesta quarta-feira (10), em meio à votação de projetos importantes para o orçamento municipal, como a LOA (Lei Orçamentária Anual) e LDO (Lei das Diretrizes Orçamentárias).

Reportar Erro
UNIMED São Julião

Deixe seu Comentário

Leia Também

Dia da Justiça: TJMS reafirma compromisso com serviços judiciários modernos e acessíveis
Justiça
Dia da Justiça: TJMS reafirma compromisso com serviços judiciários modernos e acessíveis
Atheyde Nery
Geral
Athayde Nery assume cargo na Casa Civil
Caso foi atendido pela Defensoria Pública -
Justiça
Quebra de sigilo médico é reconhecida e acusada de aborto escapa de júri popular em MS
Defensoria -
Justiça
STJ absolve condenado e expõe falha da Polícia em reconhecimento em MS
Alírio Francisco do Carmo -
Justiça
Policial penal de MS preso por ligação com o PCC diz que é pastor e quer liberdade
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 8/12/2025
Geral
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 8/12/2025
Outra novidade é que as famílias poderão acumular o Cuidar de Quem Cuida com outros beneficios
Geral
Governo amplia vagas em programas sociais para cuidadores e estudantes em MS
O anúncio foi feito durante reunião na sede do Google, em São Paulo
Geral
MS fecha parceria com Google para usar IA na educação, saúde, segurança e agronegócio
Bilhetes da Mega-Sena
Geral
Mega-Sena sorteia prêmio acumulado de R$ 12 milhões neste sábado
Letícia foi atingida pelo ônibus a caminho da universidade
Justiça
TJMS nega liminar para soltura de motorista que atropelou e matou jovem em Coxim

Mais Lidas

Casas populares
Cidade
Pré-seleção para 30 apartamentos do Jardim Antártica acontece neste sábado
Inscreva-se
Educação
UFMS aplica prova de vestibular em 11 municípios neste domingo em MS
Imagem ilustrativa
Polícia
Mulher é presa por cortar virilha do filho de 6 anos para evitar abuso
Divulgado lista de inscritos para apartamentos no Jardim Antártica
Cidade
Divulgado lista de inscritos para apartamentos no Jardim Antártica