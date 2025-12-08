Apareceu! Secretária de Fazenda é flagrada em corrida de Bonito durante atestado médico

Da redação atualizado em 08/12/2025 às 19h14

A Secretária Municipal de Fazenda de Campo Grande, Márcia Hokama, foi flagrada no último final de semana participando da prova de 10 km da 11ª edição da corrida de Bonito, durante atestado médico de duas semanas.

Conforme informações apuradas pela reportagem, Márcia completou o trajeto em 1h11min e ficou em 23º lugar na categoria de 50 a 59 anos.

Mesmo em licença médica desde 25 de novembro, previsto para encerrar amanhã (9), Márcia estava no evento esportivo, enquanto o secretário adjunto, Isaac José de Araújo, respondia pela pasta.

Ela deve reassumir oficialmente o cargo nesta quarta-feira (10), em meio à votação de projetos importantes para o orçamento municipal, como a LOA (Lei Orçamentária Anual) e LDO (Lei das Diretrizes Orçamentárias).

