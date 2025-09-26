Menu
Aparecida do Taboado ganha Sala Lilás e reforça rede de proteção a mulheres e crianças

Espaço é o 52º inaugurado em Mato Grosso do Sul e oferece atendimento humanizado às vítimas de violência

26 setembro 2025 - 18h57Taynara Menezes
Essa é a 52° sala inaugurada em MSEssa é a 52° sala inaugurada em MS   (Foto: PCMS)

Aparecida do Taboado passou a contar, a partir desta sexta-feira (26), com uma Sala Lilás, espaço especializado no atendimento humanizado a mulheres e crianças vítimas de violência doméstica e/ou sexual. Esta é a 52ª unidade inaugurada em Mato Grosso do Sul, resultado da parceria entre a Prefeitura Municipal e o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e da Polícia Civil.

A cerimônia de inauguração contou com a presença de diversas autoridades, entre elas o delegado-geral da Polícia Civil, Lupérsio Degerone Lúcio; o prefeito do município, José Natan de Paula Dias; o superintendente de Segurança Pública, delegado Tiago Macedo dos Santos, que representou o secretário de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira, e o governador Eduardo Riedel.

Durante o evento, foram realizados pronunciamentos breves que destacaram a relevância da nova unidade na rede de enfrentamento à violência. 

A cerimônia foi concluída com a assinatura do termo de cooperação entre os órgãos envolvidos, o descerramento da placa e o ato simbólico de inauguração do espaço.

Com essa nova unidade, Mato Grosso do Sul fortalece ainda mais sua política pública de proteção às mulheres e crianças, reforçando a integração entre Estado e municípios no combate à violência.

