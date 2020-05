Apenas 36% das autoescolas estão autorizadas a funcionar na capital

Sarah Chaves, com informações da assessoria

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) possui 36% dos Centros de Formação de Condutores (CFC's) atendendo, pois desde o dia 13 de abril quando a agência retomou o atendimento ao público, a Prefeitura de Campo Grande exigiu a apresentação do Plano de Contenção de Riscos.

O atendimento ao público retornou no dia 13 de abril, o que se estendeu aos credenciados, como os Centros de Formação de Condutores, desde que respeitadas as normativas municipais de prevenção à disseminação no novo Coronavírus, como o Plano de Contenção de Riscos para que seja autorizado o retorno dessas empresas às atividades. A apresentação deste plano se faz necessário como forma de garantir a segurança de trabalhadores e alunos.

Porém menos da metade apresentou o plano para obter a autorização do Executivo Municipal. Diante disso, a Diretoria de Educação para o Trânsito do Detran-MS informa que, das 55 auto-escolas, 35 estão aptas a ministrar as aulas práticas na capital.

De acordo com a diretora de Educação para o Trânsito, Elijane Coelho, este é um momento na nossa sociedade em que todos devem se adaptar. “As prefeituras, por serem a gestão pública mais próxima ao cidadão e administradora da ponta do sistema público de saúde, tem autoridade para traçar medidas de proteção às quais o Detran-MS apoia totalmente”. É importante ressaltar que o prazo para a conclusão do processo de habilitação, de um ano, foi prorrogado para 18 meses.

Os alunos já podem agendar os exames práticos de direção veicular para categorias A e B em Campo Grande e em Dourados.

