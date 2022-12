Aplicativo do Banco do Brasil fica instável e gera transtorno nesta sexta-feira

O aplicativo do Banco do Brasil apresentou instabilidade nesta sexta-feira (30), quando os clientes enfrentam também dificuldades para usar o cartão de crédito e fazer o login no Internet Banking.

Uma plataforma que monitora o status de serviços online, a Downdetector, indica que a falha no sistema começou por volta das 7h45 (horário de Brasília). Em apenas uma hora, as notificações sobre o problema saltaram de 230 para 1.390.

Nas redes sociais, muitos usuários começaram a reclamar das dificuldades em acessar o aplicativo. Em resposta ao site Tech Tudo, a assessoria de imprensa do Banco do Brasil confirmou ter “identificado instabilidade em seus sistemas no início da manhã de hoje” e garantiu que “o acesso ao app BB passaria por processo de normalização”, finalizaram.

