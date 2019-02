Aplicativo Sine Fácil passará por reformulação

A nova gestão que assumiu a Secretaria de Políticas Públicas de Emprego em Brasília (DF), o extinto Ministério do Trabalho, vem com uma proposta para melhorar o atendimento dos Sines e das agências de emprego de todo o Brasil. Na quinta-feira (14) passada, o Fórum Nacional de Secretarias Estaduais do Trabalho (Fonset), realizou a primeira reunião, para discussão das mudanças no Sine.

De acordo com a prefeitura o diretor-presidente da Funsat, Cleiton Franco, participou do encontro juntamente com os secretários do trabalho de todos os estados, para juntos ajudar na reordenação e alinhamentos dos trabalhos com a atual gestão de Brasília.

Durante a reunião, o atual secretário de Políticas Públicas de Emprego, Fernando de Holanda Barbosa Filho, frisou mudanças no aplicativo Sine Fácil e destacou a qualificação profissional. “Hoje temos mais de 14 milhões de desempregados no Brasil, precisamos mudar esses dados vamos aprimorar o aplicativo Sine Fácil para oferecer mais ferramentas de ajuda ao trabalhador e vamos oferecer mais cursos de qualificação profissional”.

Os secretários discutiram sobre a logística das agências de emprego, e sobre o setor de qualificação profissional que terá de oferecer mais cursos de capacitação para os trabalhadores; estes serão via a Escola do Trabalhador em parceria com a Universidade de Brasília.

Para o setor de captação de vagas o objetivo é trabalhar com sistema misto de forma integrada com os setores, público e privado. As mudanças já se encontram em processo de tramitação interna.

Para o titular da pasta da Funsat, Cleiton Franco, o objetivo é diminuir o número de desempregados no mercado e os cursos já estão disponíveis no site escola.trabalho.gov.br.

“A Funsat através da Escola de Qualificação Profissional irá oferecer todo o suporte necessário para o acompanhamento dos cursos on-line, vamos ter tutores a disposição dos alunos”, comentou.

Serviço

A Funsat está localizada na rua 14 de Julho, 992, Vila Glória. Mais informações podem ser obtidas através do telefone (67) 4042-5820. O setor de Qualificação Profissional da Funsat fica no 1º andar.

