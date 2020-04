Após 14 dias internada em estado grave, mulher se recupera de coronavírus no MS

Aparecida Alves Paim, 42 anos, que estava infectada com coronavírus, recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional Dr. José de Simone Netto, em Ponta Porã, após passar 14 dias internada com os sintomas graves da doença.

Adriana tem hipertensão e diabetes, e chegou ao hospital com febre e cansaço, porém os sintomas evoluíram e ela manifestou a forma grave da doença rapidamente. “Nasci de novo. Precisei receber auxílio mecânico para respirar e ser entubada. Após sair da UTI, o sentimento que tenho é de renascimento e gratidão a todos os profissionais que me acolheram com carinho e responsabilidade”, afirmou.

Durante sua internação, Aparecida precisou respirar com ajuda de aparelhos e recebeu toda assistência multidisciplinar de médicos, enfermeiros e fisioterapeutas intensivistas durante 24 horas por dia.

Segundo o diretor-técnico do Hospital, Antônio Matinussi, o tratamento foi bem sucedido porque a unidade hospitalar tem toda a estrutura e profissionais qualificados para tratar esses casos.

O secretário estadual de Saúde, Geraldo Resende, manifestou sua alegria com a recuperação da paciente. “Dou a ela os parabéns, bem como a toda a equipe do Hospital Regional de Ponta Porã. A paciente e os profissionais demonstraram que são grandes guerreiros na luta contra a Covid-19, somando-se aos esforços que estamos fazendo, trabalhando intensamente para dotar todos os municípios de condições adequadas de atendimento à população sul-mato-grossense, criando o maior número possível de leitos clínicos e de UTI em todas as regiões do Estado”, salientou.

O hospital é referência para casos de Covid-19 e conta com 10 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A unidade adequou setor próprio para pacientes com sintomas respiratórios. Dentro dessa área há equipe específica com roupas e materiais de proteção individual, sala de estabilização respiratória com monitores e respiradores.

