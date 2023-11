Após 18 anos, Terminal rodoviário de Três Lagoas será reformado

Sarah Chaves, com informações do RCN67

Segundo o secretário de infraestrutura de Três Lagoas, Osmar Dias, o projetode reforma já estava pronto para ser executado, mas teve que ser interrompido para inclusão da restruturação dos boxes, que tiveram rachaduras.

O terminal rodoviário de Três Lagoas foi inaugurado em 1978, na gestão do então prefeito Ramez Tebet. Durante esse período, passou por duas reformas, uma em 1989, outra em 2005. Em abril de 2021, parte do teto não resistiu e cedeu. Na época, a prefeitura fez o reparo do teto.

A licitação para reformar o terminal rodoviário foi já foi aberta pela Prefeitura Municipal de Três Lagoas e o projeto de reforma prevê também o cercamento do terminal rodoviário, o que segundo a Prefeitura vai diminuir as possibilidades de brigas e conflitos, que têm acontecido entre alguns indivíduos que costumam ficar nas proximidades do terminal.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também