Após 40 anos, mulher que trocou de nome sonha em rever a família do Paraná

Há praticamente 40 anos, Marly Alves de Souza, 54 anos, está longe da família residente no Paraná e morando na cidade de Caarapó em Mato Grosso do Sul. Agora, com a facilidade da comunicação via internet ela busca auxílio de sites de notícias dos dois estados para reencontrar os parentes, irmãos e os pais.



Ao JD1 Notícias, Marly contou que nasceu na cidade de Morro do Chapéu, na Bahia, no dia em 31 de outubro de 1965. Procurando uma vida melhor, os pais, decidiram ir embora para a cidade de Ivaiporã, no Paraná, onde ela foi registrada com o nome de Sueli Alves de Souza.



Aos 14 anos, Sueli resolveu sair de casa, ela não explica ao certo os motivos, mas, conta que a mãe Valdomira Alves de Souza tentou impedi-la e não deixou a adolescente pegar os documentos pessoais. O pai identificado como Hermes Alves de Souza era muito rígido, segundo ela.



Mesmo sem a autorização dos pais, Sueli fugiu e conseguiu viajar, saindo da cidade de Ivaiporã sem rumo. Ela foi passando de uma cidade a outra até parar em Caarapó-MS, onde também havia acabado o pouco dinheiro que tinha.



A adolescente acabou permanecendo no município, onde tirou documentos novos mudando o primeiro nome e passando a se chamar Marly Alves de Souza. Ela acabou casando e formando família em Caarapó de onde nunca mais saiu.



Marly conta que tinha 11 irmãos e citou o nome de dez deles: João, Marlene, Margareth, Ednaldo, José, Pedro, Maria Aparecida, Isaura, Francisco, Reginaldo. Segundo ela, quando viajou para Caarapó já tinha alguns irmãos casados. Outro detalhe é que o apelido dela entre os familiares era "Lica".



Antes da paranaense viajar para o MS, ela teve uma filha, batizada com o nome de Sandra, que morreu alguns meses após o nascimento.



A moradora de Caarapó lembra ainda que José, seu irmão mais velho na época tinha um sítio na cidade de Nova Tebas/PR e que o cunhado chamado Jorge, casado com Isaura tinha uma loja que vendia tecidos. O casal tinha três filhos: Valdineia, Valdirene e Cláudio.



Outra lembrança de Marly (antes Sueli) é que quando morava no município de Ivaiporã com os pais, a casa ficava perto de um posto de gasolina.



A mesma desconfia que alguns irmãos dela estejam morando ainda no estado do Paraná e deseja rever a família.



Qualquer informação sobre os familiares podem ser repassadas para sua filha, Maria Eva, pelo telefone (67) 9 9684-9748 (WhatsApp).

